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ترقب في طرابلس بعد تحشيدات عسكرية
جنود ليبيون ينتشرون في محيط المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس (أ ف ب)
18 يوليو 2022 00:57

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

عاد الهدوء الحذر إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس بعد ليلة من التحشيدات العسكرية القادمة من مدينة الزاوية على خلفية إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وتعيين فرحات بن قدارة مكانه.
وقالت مصادر محلية، إن القوات الأمنية انتشرت وسط طرابلس ردّاً على التحشيد العسكري في بوابة الـ27 غرب طرابلس من مجموعات الزاوية المسلحة.
وكان النشطاء تداولوا مقاطع فيديو لما قالوا إنها مجموعة مسلحة تابعة لأحد مهربي النفط، تتجه بسيارات رباعية الدفع نحو طرابلس، بهدف إعادة «صنع الله» إلى موقعه الذي أُقيل منه.
في المقابل، أظهرت مقاطع أخرى قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية متمركزة في محيط المؤسسة الوطنية للنفط، وأخرى قرب «كوبري الغيزان» في طرابلس، لمنع أي تقدّم محتمل للمجموعات المساندة لرئيس المؤسسة المُقال.
وأشارت مصادر لـ«الاتحاد» إلى أن «صنع الله» يسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار داخل طرابلس باستدعاء الميليشيات المسلحة.
بدوره، حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من محاولة دخول طرابلس بالقوة، وذلك في إشارة إلى رئيس مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.
ونفى الدبيبة وجود صفقة سياسية في الاتفاق على إدارة جديدة للمؤسسة الوطنية للنفط أو تدخل دول معينة فيه، مؤكداً أن تعيين مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية جاء باتفاق مع أطراف سياسية عدة.
وأشار الدبيبة الذي حضر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد في طرابلس، إلى أن تكليف مصطفى صنع الله برئاسة مجلس إدارة مؤسسة النفط لم يكن قانونياً، مشيراً إلى تكليفه من قبل وكيل وزارة النفط في حكومة الإنقاذ الوطني السابقة في عام 2014.
ودعا الدبيبة من لديه أي شكوى بشأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى اللجوء للقضاء، مؤكداً أنه لا يوجد أي تدخل خارجي في هذا الملف، معتبراً أن الأجندة الوحيدة لتغيير مجلس الإدارة هي فتح حقول النفط وتحسين حياة الليبيين.
ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن زيادة رواتب العاملين في قطاع النفط جرى إقرارها، وستكون نهاية أغسطس المقبل.
في سياق متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، دخول الناقلة النفطية «IBELA»، التي تحمل العلم الإيطالي لتصدير أول كمية من المكثفات عبر ميناء البريقة النفطي، وذلك بحسب الحساب الرسمي لمؤسسة النفط عبر «تويتر». 

طرابلس
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