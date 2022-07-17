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الراعي: انتخبوا رئيساً للبنان قادراً على التواصل مع الجميع
البطريرك الماروني بشارة الراعي
18 يوليو 2022 00:54

بيروت (وكالات)

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى انتخاب رئيس للبنان لا يشكل تحدياً لأي طرف ويلتزم بقضية البلاد والثوابت الوطنية لها. وخلال عظة الأحد الأسبوعية، أمس، اعتبر أن المشاكل السياسية تضعف الثقة بالسياسيين والمسؤولين كما تضعف ثقة الخارج بلبنان.
وقال: «الشعب ينتظر حلولاً إنقاذية ويأمل أن تنحسر عنه الأزمات»، موضحاً أن المشاكل السياسية تضعف الثقة بالسياسيين والمسؤولين كما تضعف ثقة الخارج بلبنان.
وأضاف: «لا يستطيع أن ينسى متعاطو الشأن السياسي أنهم هم أيضاً مؤتمنون على رسالة خدمة الخير العام الذي يتوفر فيه خير الجميع وخير كل مواطن».
وأكد أن «الأزماتِ المعيشية المتنامية لا توفر عائلة لبنانية مهما كان وضعها المالي، وهذا ظاهر في أزمات الدقيق والكهرباء والمواد الغذائية وأقساط المدارس والدواء، إضافة إلى التخبط في معالجة أجور موظفي الدولة».
كما طالب القوى السياسية بأن «تبتعد عن أجواء التحدي في وقت يجتاز فيه لبنان أخطر تحدي وجودي في تاريخه»، موضحاً أن «هذه التحديات تعسر انتخاب رئيس جمهورية، وهذا التعسر نرفضه بشدة». وقال: «لا نستطيع أن ننادي بحياد لبنان ونختار رئيساً منحازاً للمحاور وعاجزاً عن تطبيق الحياد».

لبنان
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الأزمة اللبنانية
البطريرك الماروني بشارة الراعي
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