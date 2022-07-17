اليمن: حصار تعز يؤكد عدم جاهزية الميليشيات الحوثية للسلام

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية أن رفع الحصار عن مدينة تعز شرط للانتقال إلى أي ملفات أخرى، مشيرةً إلى أن التعامل السلبي لميليشيات الحوثي الإرهابية مع هذه القضية وإصرارها على عدم رفع الحصار يؤكد عدم جاهزيتها لاستحقاقات السلام.

وأكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندر كينج، أمس، وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن وانفتاح الحكومة على الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.

كما أكد استعداد الحكومة للتعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه تخفيف التبعات الإنسانية عن كاهل اليمنيين في كل مناطق اليمن دون مساومة قضية إنسانية بأخرى، مشدداً في الوقت نفسه على أن قضية تعز واستمرار حصار ميليشيات الحوثي الإرهابية للمدينة هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.

وأوضح ابن مبارك أن التعامل السلبي لميليشيات الحوثي مع هذه القضية وإصرارها على عدم رفع الحصار عن ملايين المدنيين يؤكد عدم جاهزيتها لاستحقاقات السلام، ومقابلة المرونة التي تتعامل بها الحكومة بمزيد من التعنت والصلف وعرقلة جهود السلام.

من جانبه، أكد المبعوث الأميركي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته وإحلال السلام والوقوف إلى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.