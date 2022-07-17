الإثنين 18 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
اليمن: حصار تعز يؤكد عدم جاهزية الميليشيات الحوثية للسلام
اليمن: حصار تعز يؤكد عدم جاهزية الميليشيات الحوثية للسلام
18 يوليو 2022 00:54

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية أن رفع الحصار عن مدينة تعز شرط للانتقال إلى أي ملفات أخرى، مشيرةً إلى أن التعامل السلبي لميليشيات الحوثي الإرهابية مع هذه القضية وإصرارها على عدم رفع الحصار يؤكد عدم جاهزيتها لاستحقاقات السلام.
وأكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندر كينج، أمس، وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن وانفتاح الحكومة على الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.
كما أكد استعداد الحكومة للتعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه تخفيف التبعات الإنسانية عن كاهل اليمنيين في كل مناطق اليمن دون مساومة قضية إنسانية بأخرى، مشدداً في الوقت نفسه على أن قضية تعز واستمرار حصار ميليشيات الحوثي الإرهابية للمدينة هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.
وأوضح ابن مبارك أن التعامل السلبي لميليشيات الحوثي مع هذه القضية وإصرارها على عدم رفع الحصار عن ملايين المدنيين يؤكد عدم جاهزيتها لاستحقاقات السلام، ومقابلة المرونة التي تتعامل بها الحكومة بمزيد من التعنت والصلف وعرقلة جهود السلام.
من جانبه، أكد المبعوث الأميركي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته وإحلال السلام والوقوف إلى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

تعز
اليمن
محافظة تعز
الحكومة اليمنية
احمد عوض بن مبارك
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
آخر الأخبار
بادرت مملكة البحرين بوضع الاستراتيجيات الاستباقية وخطط التعامل مع كافة السيناريوهات
عربي ودولي
الصحة العالمية توثق نجاح تجربة البحرين في التصدي لجائحة كورونا
اليوم 15:01
جزيرة ياس تطلق أغنية «ياس ياس بيبي» بإيقاعات التسعينيات
دنيا
جزيرة ياس تطلق أغنية «ياس ياس بيبي» بإيقاعات التسعينيات
اليوم 14:57
جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»
الرياضي
جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»
اليوم 14:45
هند العتيبة لـ«الاتحاد»:الإمارات من بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا
الإمارات
هند العتيبة لـ«الاتحاد»: الإمارات من بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا
اليوم 14:41
«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©