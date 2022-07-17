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رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون»
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون»
18 يوليو 2022 00:20

تشهد مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية بالفعل قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بفعل السلالة الفرعية "بي أيه5." من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، كما تم رصد سلالة مقلقة أخرى محليا، تثير قلقا في الهند.

وتتم متابعة السلالة "بي أيه75-2-" من جانب منظمة الصحة العالمية.

وحتى الخميس الماضي، تم رصد ست حالات إصابة في الولايات المتحدة، من بينها اثنتان في ولاية كاليفورنيا، مع وجود إحداهما في مقاطعة لوس أنجلوس، وفقا لمديرة الصحة بالمقاطعة، باربرا فيرير.

وقالت فيرير خلال ايجاز صحفي إنها "تبدو أن لها تحورات إضافية تسهل من الانتشار وتتجنب المناعة".

وأضافت أنها "تنتشر سريعا إلى حد ما في أنحاء الهند".

ويستكشف العلماء ما إذا كان ظهور السلالة "بي أيه75-2-" يمكن في نهاية المطاف أن يطيل أو يؤدي إلى تفاقم انتشار الموجة الحالية التي تغذيها سلالة "بي أيه5."، التي تنتمي أيضا إلى عائلة أوميكرون والتي تتسم بأنها شديدة العدوى.

المصدر: وكالات
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