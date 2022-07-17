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وزير الدفاع اليمني: الاستقرار لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب
وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي
18 يوليو 2022 00:53

عدن (الاتحاد)

أكد الجيش اليمني أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تسعى لتركيع اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الطائفي وتريد أن تحكم بالقوة والسلاح، وتعمل لاستهداف المجتمع اليمني في قيمه وهويته العروبية.
وأكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي أن الاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء التمرد «الحوثي» ومشروعه المهدد للأمن الإقليمي والعالمي.
وحثّ وزير الدفاع، قوات الجيش، على التحلي باليقظة والجاهزية للتعاطي مع المعطيات الميدانية والتعامل مع الأعمال العدائية والإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، والتصدي لأي اعتداءات ترتكبها الميليشيات التي تتمادى في خروقات الهدنة الأممية وتصر على تعميق المعاناة الإنسانية التي تفرضها على اليمنيين.
وأضاف المقدشي: «نحن دعاة السلام وندفع التضحيات من أجل تحقيقه، لكن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالتعايش والشراكة، وتجاربنا معها مريرة، ومعروف عنها الغدر والخيانة».
وجدّد الوزير المقدشي الشكر والعرفان لمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودهم الداعمة للشعب اليمني في معركته الوجودية ضد ميليشيات الحوثي.

محمد المقدشي
محمد علي المقدشي
ميليشيات الحوثي
اليمن
وزير الدفاع اليمني
الجيش اليمني
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