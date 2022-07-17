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قتلى بانفجار سيارة مفخخة استهدفت فندقاً في الصومال
قوات صومالية (أرشيفية)
17 يوليو 2022 22:47

أفادت الشرطة وشهود أن انفجاراً قوياً لسيارة مفخخة خارج فندق في وسط الصومال الأحد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، في هجوم تبناه متشددون متحالفون مع القاعدة.

وأدى الانفجار إلى إصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق في مدينة جوهر على بعد حوالي 90 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو.

وقالت الشرطة، إن سيارة محملة بالمتفجرات صدمت الجدار الخارجي لفندق نور دوب الذي يقصده نواب الولاية وغيرهم من المسؤولين المحليين.

وصرح محمد علي الضابط في شرطة جوهر لـ«فرانس برس» بأن الهجوم تسبب "بمقتل خمسة مدنيين بينهم نساء يعملن في الفندق وحراس أمن".

وأضاف أن "14 شخصاً آخرين جرحوا، بعضهم كانوا داخل مبان ليست قريبة من الفندق".

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

 

المصدر: وكالات
قتلى
الصومال
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