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مجلس الأمن والدفاع السوداني يصدر قرارات بشأن النيل الأزرق
مجلس الأمن والدفاع السوداني يصدر قرارات بشأن النيل الأزرق
17 يوليو 2022 22:09

أرسل الجيش السوداني، مساء الأحد، تعزيزات أمنية إلى ولاية النيل الأزرق جنوب البلاد، للسيطرة على الاشتباكات القبلية التي وصل عدد ضحاياها إلى 65 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع، توجه النائب العام لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تمهيداً للمحاسبة في أحداث النيل الأزرق.

وأفادت مصادر "أن النائب العام السوداني يشكل لجنة برئاسة رئيس نيابة عامة وعضوية الأجهزة الأمنية للتحقيق والتحري في أحداث العنف بولاية النيل الأزرق».

وأكد الجيش السوداني التعامل بحزم مع المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة بالولاية. 

المصدر: وكالات
الجيش السوداني
السودان
النيل الأزرق
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