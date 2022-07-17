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العراق يكشف حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»
أرشيفية
17 يوليو 2022 20:19

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأحد، بتسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 25 ألفاً و270 حالة. وقالت الوزارة في تقرير، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 2875 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و405 آلاف و186 إصابة. وأشار التقرير إلى شفاء 3606 أشخاص، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و345 ألفاً و619. ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 8425 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا. وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و916 ألفا و610 أشخاص.

 

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
العراق
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