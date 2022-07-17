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قتلى إثر إطلاق نار في جنوب أفريقيا
من جنوب أفريقيا
17 يوليو 2022 20:04

أطلق مهاجمون النار مساء السبت على مجموعة من الأشخاص في أحد ضواحي العاصمة جوهانسبرغ، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم، على ما ذكرت الشرطة الأحد.

يأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من إطلاق النار بشكل عشوائي على رواد حانتين في حادثين منفصلين في جنوب أفريقيا أوديا بعشرين شخصاً، من بينهم 16 في سويتو قرب جوهانسبرغ. في ليناسيا، الضاحية الواقعة جنوب العاصمة الاقتصادية للبلاد، أطلق مهاجمون النار مساء السبت على هؤلاء الرجال المجتمعين في زاوية أحد الشوارع.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة ماسوندو مافيلا «فرانس برس» أنهم قتلوا أربعة منهم وأصابوا اثنين آخرين.

وأوضح قائد شرطة المنطقة الياس مويلا في موقع الهجوم "كانوا جالسين، تعرضوا للهجوم بدون سبب واضح" مشيراً إلى "جريمة مروّعة أخرى".

وتم فتح تحقيق. وعمليات إطلاق النار شائعة في جنوب أفريقيا، وهي واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد حوادث عنف.

المصدر: وكالات
جنوب أفريقيا
مسلحون
مسلحون مجهولون
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