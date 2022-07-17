الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كارثية على النازحين في اليمن

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن الأسر اليمنية النازحة لا تستطيع تحمل تكاليف الحياة جراء ارتفاع الأسعار.

وأضافت في تغريدة على «تويتر»: «مع ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء اليمن، لا تستطيع الأسر النازحة تحمل تكاليف الغذاء والماء والمأوى ناهيك عن الاحتياجات الأساسية الأخرى».

وأفادت بأنها قدمت للأسر النازحة في مأرب حقيبة «أدوات الكرامة» وحقائب خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في أبريل.

وتشهد اليمن ارتفاعاً كبيراً للأسعار أثّرت بشكل كبير على حياة الأهالي والفئات الأكثر ضعفاً مع استمرار الحرب المفروضة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ 8 سنوات.