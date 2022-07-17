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أكثر من 60 قتيلاً في اشتباكات قبلية بالنيل الأزرق
أرشيفية
17 يوليو 2022 18:57

بلغت حصيلة الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان والتي استمرت مدى الأسبوع الماضي أكثر من 60 قتيلاً وفقا لمصادر إعلامية، اليوم الأحد.

وقال وزير الصحة في النيل الأزرق جمال ناصر في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» من الدمازين عاصمة الولاية "بلغ عدد القتلى حتى آخر إحصائية للجنة الطوارئ بالإقليم 60 قتيلا و163 جريحا، بينهم 13 حالة حرجة سيتم نقلها إلى الخرطوم".

وكانت لجنة الأمن بالولاية أكدت في بيان ليل الجمعة السبت وقوع اشتباكات بين قبيلتي البرتي والهوسا في مناطق قيسان والرصيرص وبكوري وأم درفا وقنيص، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

والاحد، خرجت تظاهرات في الخرطوم وولاية ود مدني ضد المجلس العسكري وكان في مقدمّ شعاراتها ولاية النيل الأزرق على خلفية ما تشهده من عنف قبلي.

المصدر: وكالات
اشتباكات
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