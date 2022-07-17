روسيا تدمر معدات لإطلاق صواريخ أميركية في دونباس

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير معدات إطلاق لنظام صواريخ "هيمارس" الأميركية في دونباس، ومستودع لصواريخ مضادة للسفن من طراز Harpoon في أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحافية، إن القوات الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك، منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز HIMARS أميركية الصنع.

وأضاف أن "صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا مستودعا لتخزين صواريخ Harpoon المضادة للسفن التي سلمتها دول الناتو لأوكرانيا".

يشار إلى أن القوات الروسية تحاول بسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس الشرقية، التي كان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون على أجزاء منها قبل العملية العسكرية في 24 فبراير.