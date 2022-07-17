قد تؤدي للوفاة.. تحذيرات مصرية من «حقنة هتلر»

أحمد عاطف (القاهرة) أثارت ما تسمى بـ «حقنة هتلر» لعلاج نزلات البرد ضجة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعدما تردد أنها تسببت في وفاة بعض المصريين ممن حصلوا عليها للشفاء من البرد دون وصف طبيب، ما دفع السلطات الصحية في مصر لتعيد التأكيد على الخطورة الشديدة لمثل تلك الحقن التي تأخذ بعشوائية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن «حقنة هتلر» مصطلح يطلقه البعض على خليط أو تركيبة من المضادات الحيوية مع «كورتيزون وفيتامينات» يتم استخدامها دون وصفات طبية كعلاج سريع لنزلات البرد، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب ثم الوفاة.

وشددت الصحة المصرية على أن هناك ممارسات صحية خاطئة يلجأ إليها الناس مع أخذ علاجات غير مسموحة إلا بوصفة طبية، مُبينة أن أي دواء وخصوصاً المضادات الحيوية يجب ضبط جرعاتها بناء على حالة الشخص المصاب.

من جانبه، قال الدكتور محمد عز العرب أستاذ الباطنة والكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد في مصر، إن تلك التركيبة تتسبب في صدمة تحسسية والتي ربما تؤدي للوفاة على إثر هبوط مفاجئ في ضغط الدم والاختناق، لافتاً إلى أن تفاعل تلك الأدوية مع بعضها يؤدي لخطورة بالغة.

وأضاف عز العرب لـ«الاتحاد» أن ما يسمى بـ«حقنة هتلر» لا أساس علمي أو طبي على الإطلاق لها، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يتم عمل اختبار حساسية قبل حقن المضاد الحيوي، مطالباً بمنع صرف أي أدوية إلا بـ«روشتة طبية» من دكتور متخصص وهو ما سيقفل الباب أمام الكثيرين.

وأشار أستاذ الباطنة والكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد في مصر أن قانون الصيدلة في مصر ينظم صرف الدواء بـ«روشتة طبية» فقط فعلى السلطات المختصة تطبيق القانون وتشديده، موضحاً بضرورة التوعية المجتمعية لخطورة مثل هذا الأمر.

جدير بالذكر أن ما يسمى بـ«حقنة هتلر» تستخدم بكثرة داخل المناطق الشعبية والقرى الريفية في مصر دون استشارة طبيب متوقعين أنها تجعلهم يتحسنون بشكل سريع.

وتوقع عز العرب أن الاسم «حقنة هتلر» يتم ترديده في الأوساط الشعبية والريفية من منطلق تصوّر المريض أنه مع تناولها ستزول الأعراض، وسيشفى في وقت قليل، وكأن فيها قوة لا مثيل لها كقوة الزعيم الألماني الأسبق «أدولف هتلر».