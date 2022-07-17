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المعارضة تفوز في اقتراع محلي في نيجيريا
أرشيفية
17 يوليو 2022 17:59

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في نيجيريا، الأحد، فوز مرشح حزب المعارضة الرئيسي بمنصب حاكم ولاية أوسون في جنوب غرب البلاد.

تشكل نتيجة الانتخابات مؤشراً أخيراً للأحزاب السياسية المهيمنة، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2023 في أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان.

وقال مدير الانتخابات في المفوضية العليا المستقلة اولواتويين تيميتايو اوغونديبي من اوسوغبو عاصمة الولاية «أعلن انتخاب أديمولا جاكسون نور الدين أديليك من الحزب الديموقراطي الشعبي بعد أن استوفى متطلبات القانون».

وفق بيانات المفوضية العليا المستقلة، فاز أديليك (62 عاماً) بـ 17 منطقة من مناطق الحكم المحلي الثلاثين في الولاية، بينما فاز أويتولا بـ13 في الانتخابات التي جرت السبت.

وهنأ الرئيس محمد بخاري أديليك بفوزه.

وقال في بيان، إن «سكان أوسون أعربوا عن إرادتهم.. ويجب دائماً احترام إرادة الشعب في النظام الديمقراطي».

 

المصدر: وكالات
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