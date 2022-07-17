حرب من نوع آخر بين روسيا وأوكرانيا

هل تندلع حرب نووية؟ من سينتصر في الحرب؟ هل قتل ابني في المعارك؟ أسئلة يحملها العديد من الروس والأوكرانيين إلى المنجّمين، سعياً لأجوبة شافية حول مصير النزاع في أوكرانيا.

وتقول إيلينا كوروليفا التي اشتهرت نتيجة تناقل توقعاتها بين سكان سانت بطرسبرغ، لزبائنها إنها تتوقع فوز موسكو في الحرب.

بين الكتب، تتجوّل قطتان في المكان، فيما تضيف الأستاذة في فقه اللغة البالغة 63 عاماً: «الناس يريدون معرفة ما سيحدث لروسيا بعدما أصبحت معزولة عن بقية العالم»، نتيجة العقوبات الغربية التي فُرضت عليها بعد شنّها حرباً على أوكرانيا.

وتؤكد المنجمة التي تتقاضى عن كل استشارة خمسة آلاف روبل (81,23 دولاراً) أنّ «الكارثة العالمية ستشتد في سبتمبر، لكنّ روسيا ستخرج منها مستقرةً ومزدهرةً».

وتوضح كوروليفا أنّ عدد زبائنها ارتفع منذ بداية الحرب الأوكرانية في 24 فبراير، ممتنعةً عن كشف أعدادهم بالأرقام.

- تنبؤات سياسية ويؤكد كونستانتين داراغان الذي أصبح منجماً بارزاً في موسكو نتيجة تنبئه بحصول جائحة قبل بدء كوفيد-19، «ستصبح روسيا مركز العالم» بعد انتهاء الحرب.

ويقول إن موسكو لن تكون منبوذة عالمياً كما يريد لها الغرب.

ويشدّد داراغان (49 سنة) عبر تطبيق «تلغرام» على أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو من سيخسر و«سيكون آخر رئيس لأوكرانيا بحدودها الحالية».

وداراغان المتحدر من دونباس، وهي منطقة في شرق أوكرانيا، هو أساساً مهندس طيران انتقل إلى عالم التنجيم، ويقول إنه قدّم في الماضي نصحاً لوزراء ومصرفيين وأعضاء في أجهزة المخابرات الأوكرانية.

ويدعم داراغان الذي سافر إلى موسكو بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف سنة 2014، الهجوم الروسي على أوكرانيا حتى لو دمّرت الحرب مسقط رأسه الواقع في ليسيتشانسك.

وتزامناً مع بدء الحرب، تلقت حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة كثيرة منها: «هل ستتعرض موسكو للقصف؟ هل ستصاب دول البلطيق بالذعر؟ كيف ستكون ردة فعل بولندا؟».

ونتيجة إقبال الروس على التنجيم، تضاعف عدد طلاب مدرسته في «علم التنجيم الكلاسيكي» في موسكو، منذ بدء الحرب وباتت تضم نحو 200 طالب.

- الاستناد إلى النجوم ويرى أليكسي ليفنسون، وهو عالم اجتماع في مركز ليفادا الروسي المستقل، أنّ تصديق التنجيم يشكل بالنسبة إلى «عدد من الروس والأوكرانيين المرتبكين» وسيلة لفهم الوقائع الجديدة.

ويقول: «في مواجهة عالمهم المنهار، يفضّل البعض اعتماد النجوم كمرشدين بدلاً من قادتهم».

ويشير إلى أنّ «علم التنجيم يمثل حالياً نوعاً من العلاج النفسي أو الدين الجديد».

وتشرح أنّا ماركوس، وهي طالبة في مدرسة داراغان في الخمسينيات، لوكالة «فرانس برس»، أنها تبحث في النجوم من أجل إيجاد «منطق للأحداث التي تُسجل على الأرض».

ويردّد المنجّم فلاد روس الذي ازداد ظهوره الإعلامي خلال الحرب، أنّ فلاديمير «بوتين مريض (...) ولن يصمد بعد مارس 2023».

أما المنجمة الأوكرانية الشهيرة أنجيلا بيرل، فتؤكد في مقطع فيديو حصد مليون مشاهدة منذ منتصف مايو، أنّ «زحل في فلك روسيا ضد أورانوس الموجود في فلك أوكرانيا، ما يشير إلى أنّنا سننتصر قريباً».

وبعيداً من التوقعات الجيوسياسية، يلجأ الأوكرانيون إلى المنجمين بحثاً عن إشارة حول ما إذا كان أحباء لهم سينجون على الجبهة، أو إن كان عليهم مثلاً الهروب مع تقدم القوات الروسية.





المصدر: وكالات