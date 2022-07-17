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مقتل أفراد طاقم تحطم طائرة شحن في اليونان
من مكان الحادث
17 يوليو 2022 17:03

أدى تحطم طائرة شحن تابعة لشركة أوكرانية ومحملة بأسلحة بينها ألغام مرسلة من شركة صربية خاصة إلى بنغلادش، مساء السبت، بالقرب من مدينة كافالا اليونانية، إلى مقتل ثمانية أشخاص هم أفراد طاقمها.

واستخدمت فرق الإنقاذ اليونانية طائرة مسيرة لرصد حطام الطائرة بسبب مخاوف من انبعاث مواد سامة أدى إلى نقل رجلي إطفاء إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح الأحد لصعوبات في التنفس.

وأعلن وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش في مؤتمر صحفي في بلغراد الأحد مقتل أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز أنتونوف التي تحطمت قرب بلدة باليوخوري في شمال اليونان.

وقال: «للأسف وفق المعلومات التي تلقيناها، لقي أفراد الطاقم الثمانية مصرعهم في الحادث».

وأكد دينيس بوغدانوفيتش المدير العام لشركة ميريديان الأوكرانية للنقل الجوي المشغلة للطائرة لقناة «دويتشه فيله» الألمانية، أن جميع أفراد الطاقم أوكرانيون.

وأوضح وزير الدفاع الصربي أن الطائرة أقلعت من مطار نيش (جنوب صربيا) السبت حوالي الساعة 20,40 (18,40 ت غ)، بينما ذكرت وسائل إعلام يونانية أن الطائرة طلبت أن تهبط اضطرارياً في مطار كافالا اليوناني القريب، لكنها لم تتمكن من بلوغه.

 

المصدر: وكالات
بنغلادش
أوكرانيا
اليونان
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