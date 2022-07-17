السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في "حوار بطرسبرج" للمناخ

يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، بناء على دعوة المستشار الألماني أولاف شولتس، للمشاركة في فعاليات "حوار بطرسبرج" للمناخ. وستنطلق فعاليات "حوار بطرسبرج" للمناخ يوم 18 يوليو الجاري، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن "حوار "بطرسبرغ" يعد إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، حيث تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس المصري في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية". وأوضح أنه "من المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: وكالات