السعودية تسجل أكثر من 600 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة أكثر من 600 حالة. وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا"، في المملكة إلى 803764 حالة مؤكدة، بزيادة 606 إصابات عن المسجلة أمس والتي بلغت 572 حالة. وتم تسجيل 367 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 787966 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأظهرت البيانات تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 9232 حالة وفاة. وأعلنت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات في العناية المركزة بلغ 150 حالة حرجة.

المصدر: وكالات