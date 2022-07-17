إصابات كورونا في الهند عند أعلى مستوياتها في 4 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أن التطعيمات التي قدمتها الحكومة الهندية للوقاية من مرض كوفيد-19 بلغت حاجز المليارين اليوم الأحد، ويجري حاليا تقديم الجرعة الثالثة من اللقاح لجميع البالغين. وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالوصول إلى هذا المستوى محتفيا بأكبر وأطول حملة تطعيم في العالم والتي بدأت العام الماضي. وكتب مودي على تويتر يقول "الهند تصنع التاريخ مرة أخرى".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 49 وفاة جراء كوفيد-19 الليلة الماضية ليرتفع مجمل الوفيات إلى 525709. وارتفعت الإصابات الجديدة 20528 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير وفقا لبيانات جمعتها رويترز. ورفعت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.35 مليار نسمة أغلب القيود المفروضة لاحتواء الجائحة.

المصدر: وكالات