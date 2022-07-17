الإثنين 18 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إصابات كورونا في الهند عند أعلى مستوياتها في 4 أشهر
الهند تسجل خامس إصابة بمتحور أوميكرون
17 يوليو 2022 14:55

أظهرت بيانات رسمية أن التطعيمات التي قدمتها الحكومة الهندية للوقاية من مرض كوفيد-19 بلغت حاجز المليارين اليوم الأحد، ويجري حاليا تقديم الجرعة الثالثة من اللقاح لجميع البالغين.

وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالوصول إلى هذا المستوى محتفيا بأكبر وأطول حملة تطعيم في العالم والتي بدأت العام الماضي.

وكتب مودي على تويتر يقول "الهند تصنع التاريخ مرة أخرى".
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 49 وفاة جراء كوفيد-19 الليلة الماضية ليرتفع مجمل الوفيات إلى 525709.

وارتفعت الإصابات الجديدة 20528 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير وفقا لبيانات جمعتها رويترز.

ورفعت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.35 مليار نسمة أغلب القيود المفروضة لاحتواء الجائحة.

المصدر: وكالات
الهند
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
بادرت مملكة البحرين بوضع الاستراتيجيات الاستباقية وخطط التعامل مع كافة السيناريوهات
عربي ودولي
الصحة العالمية توثق نجاح تجربة البحرين في التصدي لجائحة كورونا
اليوم 15:01
جزيرة ياس تطلق أغنية «ياس ياس بيبي» بإيقاعات التسعينيات
دنيا
جزيرة ياس تطلق أغنية «ياس ياس بيبي» بإيقاعات التسعينيات
اليوم 14:57
جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»
الرياضي
جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»
اليوم 14:45
هند العتيبة لـ«الاتحاد»:الإمارات من بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا
الإمارات
هند العتيبة لـ«الاتحاد»: الإمارات من بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا
اليوم 14:41
«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©