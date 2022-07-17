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تواصل الاحتجاجات في سريلانكا رغم تنحي الرئيس
أفراد الأمن يقفون حراسة خارج مبنى البرلمان ، في كولومبو
17 يوليو 2022 13:52

في اليوم المئة تتواصل الحركة الاحتجاجية في سريلانكا الأحد، ونصب عشرات الآلاف من المتظاهرين جاؤوا من سائر انحاء البلاد خيماً أمام مكاتب الرئاسة في العاصمة كولومبو.

كان من المفترض في البداية أن تستمر الحركة لمدة يومين، لكن المنظمين الذين فوجئوا باستجابة الحشود التي فاقت بكثير التوقعات، قرروا الإبقاء على الاعتصام إلى أجل غير مسمى. 

ويبدو أن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه الذي نُصب رئيساً بالإنابة للبلاد، هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة راجاباكسا. وسيلتئم البرلمان لانتخاب رئيسًا جديدًا في 20 يوليو. 

 ما زال المحتجون يخيمون أمام المباني الرئاسية وإن انخفض عددهم منذ تنحي راجاباكسا. وقد غادر المتظاهرون المباني الرئاسية التي اقتحموها.

وأمر الرئيس المؤقت الجيش ببذل كل ما في وسعه للحفاظ على النظام، وسيتم إرسال تعزيزات من الشرطة والجيش إلى العاصمة الاثنين لضمان الأمن حول البرلمان قبل التصويت الأربعاء.

المصدر: وكالات
سيرلانكا
غوتابايا راجاباكسا
احتجاجات
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