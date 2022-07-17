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قتلى بسقوط طائرة بنيو مكسيكو الأميركية
تحطم طائرة (أرشيفية)
17 يوليو 2022 13:22

 قال مسؤولون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة هليكوبتر تابعة لإدارة الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية أثناء عودتهم من مساعدة رجال الإطفاء في مواجهة حريق غابات.

وقال مكتب شرطة مقاطعة برناليلو إن ثلاثة أفراد من مكتب إدارة الشرطة وموظفا واحدا من إدارة الإطفاء بالمقاطعة كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر التي سقطت في وقت متأخر أمس السبت بالقرب من مدينة لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.

وقال مكتب إدارة الشرطة "لا معلومات عن وجود ناجين. كان هؤلاء الأفراد في طريق عودتهم إلى ألبوكيرك بعد مساعدة أطقم الإطفاء في حريق إيست ميسا".
وأضاف المكتب أن التحقيق في الحادث لا يزال في مراحله الأولية.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
نيو مكسيكو
تحطم طائرة
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