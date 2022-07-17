أحدث حصيلة لكورونا في أنحاء العالم

وصل عدد الإصابات الناتجة عن فيروس كورونا عالمياً إلى أكثر من 556.52 مليون نسمة في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و780499. وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية الدول بتسجيل 1023802 وفاة و89166150 إصابة تليها الهند بتسجيل 525604 وفاة و43710027 إصابة.

المصدر: وام