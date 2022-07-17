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إصابات كورونا في الصين تسجل قفزة جديدة
أشخاص يصطفون في طابور لإجراء اختبار فيروس كورونا في ماكاو، الصين
17 يوليو 2022 10:58

استمرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين في الارتفاع، مع تزايد تفشي العدوى في بعض المناطق، حيث قالت السلطات في شنغهاي إن الوضع في المدينة لا يزال خطيرا.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن اللجنة الوطنية للصحة اليوم الأحد أن الصين سجلت 580 حالة محلية خلال 24 ساعة يوم السبت، وهى أعلى حصيلة يومية منذ 23 مايو، كما تمثل قفزة جديدة مقارنة بالحصيلة في اليوم السابق (450 إصابة).

وقفزت الإصابات الجديدة في منطقة جوانجشي جنوبي الصين إلى 244 حالة، مقابل 40 إصابة في اليوم السابق، كما ارتفعت الإصابات إلى 158 حالة في جانسو شمال غرب البلاد مقابل 113 إصابة في اليوم السابق، وفقا للبيانات.


وقال نائب رئيس مكتب الصحة في شنغهاي، تشاو داندان، يوم السبت إن وضع الوباء في المدينة لا يزال «خطيرا نسبيا»، مع زيادة الإصابات سواء المحلية أو الواردة من الخارج. وقال إن شنغهاي اكتشفت إجمالي 11 حالة جديدة خارج الحجر الصحي منذ 3 يوليو.

المصدر: وكالات
كورونا
كوفيد 19
الصين
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