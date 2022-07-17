الإثنين 18 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
قتلى ومفقودون بفيضانات في الصين
أرشيفية
17 يوليو 2022 10:31

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم ولا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

وقال التلفزيون إنه "حتى الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم الأحد، لقي ستة أشخاص حتفهم نتيجة الفيضانات وفقد 12 آخرون".

في يومي الجمعة والسبت، هطلت أمطار غزيرة في شمال سيتشوان، مما أدى إلى حدوث فيضانات طالت 22.3 ألف شخص في 13 قرية. وفي بعض المناطق تعرضت خطوط الكهرباء لأضرار جسيمة وتعطلت المواصلات على الطرق، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ.

المصدر: وكالات
الأمطار
الصين
فيضانات
آخر الأخبار
بادرت مملكة البحرين بوضع الاستراتيجيات الاستباقية وخطط التعامل مع كافة السيناريوهات
عربي ودولي
الصحة العالمية توثق نجاح تجربة البحرين في التصدي لجائحة كورونا
اليوم 15:01
جزيرة ياس تطلق أغنية «ياس ياس بيبي» بإيقاعات التسعينيات
دنيا
جزيرة ياس تطلق أغنية «ياس ياس بيبي» بإيقاعات التسعينيات
اليوم 14:57
جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»
الرياضي
جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»
اليوم 14:45
هند العتيبة لـ«الاتحاد»:الإمارات من بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا
الإمارات
هند العتيبة لـ«الاتحاد»: الإمارات من بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا
اليوم 14:41
«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©