لبنان.. قتلى وجرحى بحادث مأساوي في عرسال

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب خمسة آخرون، السبت، في حادث اصطدام شاحنة محمّلة بالصخور بعدد من السيارات في بلدة عرسال شمال شرقي لبنان. ووقع الحادث عندما تعطلت مكابح الشاحنة المحملة بالصخور، لتصطدم بسيارة نقل صغيرة (بيك آب) كان بها عائلة من أب وأم و 4 أطفال، وصهرهم، وهو ما أسفر عن مقتلهم جميعاً. واصطدمت الشاحنة أيضاً بعدة سيارات قبل أن تستقر في خزان أحد المنازل، وتحترق. وأصيب سائق الشاحنة وابنه أيضاً بجروح وحروق. وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات للمعالجة.

المصدر: د ب أ