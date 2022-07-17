قتلى في تحطم طائرة شحن باليونان

تحطمت طائرة شحن بالقرب من مدينة كافالا بشمال-شرقي اليونان في قت متأخر من يوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان هناك 8 أشخاص على متن الطائرة وهي من طراز أنتونوف إيه إن12- وليس هناك ناجون. وأظهر مسار رحلة الطائرة الموضح على موقع فلايدرادار 24 -لرصد الرحلات الجوية- أن الطائرة وصلت بالفعل إلى شمالي بحر إيجه بالقرب من شبه جزيرة هالكيديكي قبل أن تلتف وتتجه نحو كافالا. وأظهرت صور الهاتف المحمول التي التقطها سكان بالمنطقة الطائرة وهي مشتعلة قبل أن تتحطم. وتم ارسال في البداية عدد كبير من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف والشرطة إلى المنطقة قبل الانسحاب من المكان وتوجيه أمر للصحفيين والمتابعين بالمغادرة على الفور. وقال رجل إطفاء لقناة «إي أر تي» الحكومية إنهم ينتظرون القوات الخاصة وأنه تم نقل اثنين من زملائه إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس. وكادت الطائرة تصطدم بالمنازل ودمرت على ما يبدو أبراج الكهرباء عندما تحطمت. وانقطعت الكهرباء مؤقتا عن القرى المحيطة.

المصدر: د ب أ