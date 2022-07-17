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زلزال قوي يضرب السلفادور
ضباط الشرطة في ساحة انتظار في سان سلفادور
17 يوليو 2022 08:58

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة 4.2 درجة وقع قبالة ساحل سلفادور، مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وقال شاهد من "رويترز" إن سكان العاصمة سان سلفادور شعروا بالزلزال، بينما لم ترد أنباء بعد عن وقوع ضحايا أو أضرار.

المصدر: وكالات
زلزال
سان سلفادور
السلفادور
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