زلزال قوي يضرب السلفادور

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة 4.2 درجة وقع قبالة ساحل سلفادور، مساء السبت بالتوقيت المحلي. وقال شاهد من "رويترز" إن سكان العاصمة سان سلفادور شعروا بالزلزال، بينما لم ترد أنباء بعد عن وقوع ضحايا أو أضرار.

المصدر: وكالات