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السلطات المغربية ترسل مزيداً من التعزيزات لمكافحة الحرائق
جندي مغربي يرش الماء من خرطوم على حريق غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش
17 يوليو 2022 08:36

واصلت أجهزة الإطفاء المغربية مدعومة بمزيد من التعزيزات، مكافحة حرائق تجتاح منذ 4 أيام مناطق حرجية نائية شمالي المملكة، حسبما قالت السلطات المحلية لـ"فرانس برس".
 
في إقليم العرائش حيث رصدت بؤرة حريق كبيرة وسجلت وفاة شخص، تضرر نحو 4660 هكتارا، طالت ألسنة النيران النصف منها تقريبا.

وجرى حتى الآن إجلاء 1325 أسرة موزعة على 19 قرية، استنادا إلى مصادر محلية.

وانتشرت تعزيزات إضافية من الجيش ورجال الإطفاء منذ الجمعة، لا سيما في القصر الكبير، وهي إحدى أكثر المناطق عرضة للخطر ويصعب الوصول إليها.

ودمرت مئات الهكتارات من أراضي الغابات في أقاليم وزان وتطوان وتازة المجاورة.

وتأججت النيران بسبب درجات حرارة مرتفعة جدا تقترب من 45، وزادتها الرياح العنيفة.

وفي محاولة لوقف اتساع رقعة الحرائق، تنفذ 4 طائرات من نوع "كانادير" تابعة للقوات الجوية و4 طائرات أخرى من نوع "توربو ثراش"، طلعات جوية، توازيا مع انتشار مئات من رجال الإطفاء والدفاع المدني والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وأعوان الإنعاش الوطني والمتطوعين.

المصدر: وكالات
المغرب
حرائق
حرائق الغابات
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