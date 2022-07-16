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أردوغان يطلع ماكرون على نتائج مباحثات تصدير حبوب أوكرانيا
حقل قمح في أوكرانيا
17 يوليو 2022 01:49

أطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على نتائج الاجتماع الرباعي في إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية.
وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء، أن أردوغان قال، خلال اتصال هاتفي مع ماكرون، إن الاجتماع الرباعي في مدينة إسطنبول قرر إنشاء مركز تنسيق يضم مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لإدارة عملية تصدير الحبوب من أوكرانيا.
وأضاف أردوغان "سنفعّل الخطة على وجه السرعة لتحقيق انفراجة كبيرة بالأمن الغذائي العالمي".
واستضافت إسطنبول، الأربعاء الماضي، اجتماعا عسكريا بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لمناقشة نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

المصدر: د ب أ
رجب طيب أردوغان
إيمانويل ماكرون
صادرات الحبوب
أوكرانيا
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