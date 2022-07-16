روسيا تأمر قواتها في أوكرانيا بتصعيد عملياتها

عواصم (وكالات)

أصدرت روسيا، السبت، أمراً لكل قواتها الموجودة على الأراضي الأوكرانية بتصعيد وتيرة عملياتها لمنع «هجمات أوكرانية وشيكة» على الشرق وبقية المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرجي شويغو أعطى التعليمات اللازمة لزيادة التحركات في كافة مناطق العمليات في محاولة لتفادي احتمال قيام الجيش الأوكراني بإطلاق هجمات صاروخية كثيفة على دونباس ومناطق أخرى.

وجاء أمر شويغو، خلال تفقده قوات روسية تعمل في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، حيث استمع إلى تقارير بشأن العملية العسكرية الخاصة في البلاد.

ويبدو أن هذا الأمر جاء رداً على إعلان أوكرانيا، أمس الأول، تلقي الشحنة الأولى من منظومة متطورة من قاذفات الصواريخ.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، على مواقع التواصل الاجتماعي أن «الشحنة الأولى من منظومة MLRS M270 وصلت، ستواكب صواريخ هيمارس في ساحة المعركة»، في إشارة إلى منظومة الصواريخ الأميركية التي باتت تستخدم في الأزمة مع روسيا. وقالت أوكرانيا، أمس الأول، إن الضربات الصاروخية الأوكرانية باستخدام أنظمة قدمها الغرب دمرت أكثر من 30 مركزاً لوجستياً عسكرياً روسياً في الأسابيع الماضية، وقللت بشكل كبير من قدرة القوات الروسية على الهجوم. وأعلنت لندن في يونيو أنها ستسلم كييف منظومة الصواريخ المذكورة والبالغ مداها 80 كيلومتراً، تتمة لصواريخ «هيمارس» التي أرسلتها واشنطن.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت بضربات دقيقة، اللواء 115 آلي للجيش الأوكراني، على محور سيفيرسك في دونباس بشكل شبه كامل، حيث بلغت خسائره أكثر من 600 فرد خلال يومين.

ومن ناحيتها، قالت قيادة قوات «جمهورية لوهانسك الشعبية»، إن القوات الأوكرانية فقدت 54 شخصاً و5 ناقلات جند مدرعة وبطاريتي مدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت القيادة، في بيان لها أمس: «خلال الاشتباكات مع قواتنا خلال اليوم الماضي، تكبد العدو خسائر كبيرة في المعدات والأفراد: 54 عسكرياً، و5 ناقلات جند مدرعة، وبطاريتا مدفعية، و5 شاحنات عسكرية». كما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس، إن القوات المسلحة الروسية دمرت مصنعاً في مدينة دنيبرو الأوكرانية ينتج أجزاء من صواريخ «توشكا يو» الباليستية.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت أيضاً ثلاث طائرات أوكرانية وطائرتي هليكوبتر.

بدوره، اتّهم رئيس الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطات الطاقة النووية، الجيش الروسي بنشر قاذفات صواريخ في موقع محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، لإطلاق النار خصوصاً على منطقتي نيكوبول ودنيبرو حيث سجلت ضربات ليل أمس الأول وصباح أمس.

وقال رئيس شركة «إنرغو أتوم» بيترو كوتين على «تيلغرام»: إن «القوات الروسية نصبت أنظمة إطلاق صواريخ على أراضي محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في زابوريجيا». وأضاف «الوضع في محطة الطاقة متوتر جداً والتوتر يتزايد يوما بعد يوم»، متهماً «الروس بجلب أجهزتهم إلى هناك، بما في ذلك أنظمة صواريخ سبق أن استخدموها في القصف من الجانب الآخر من نهر دنيبرو وعلى أراضي نيكوبول التي تبعد 80 كيلومتراً جنوب غرب زابوريجيا». وأشار إلى أن عدداً قد يصل إلى 500 من الجنود الروس ينتشرون في موقع المحطة ويسيطرون عليه.