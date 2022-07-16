الأحد 17 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
موريتانيا: عفو عن 8 مدانين بقضايا إرهاب
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
17 يوليو 2022 01:50

نواكشوط (وكالات)

أصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، عفواً عن 8 مدانين في قضايا إرهاب، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
ولم يتضمن نص مرسوم العفو الذي أوردته الوكالة هويات المدانين الثمانية ولا مدة حبسهم. وأوردت الوكالة الموريتانية نقلاً عن بيان للرئاسة أن «لجنة من كبار العلماء تحققت من توبة المدانين ومراجعتهم لأفكارهم وتخليهم عن تبني أفكار التطرف والعنف».
وأكد مصدر أمني أبلغ أمس، وكالة فرانس برس، بأن السجناء الذين منحهم الرئيس العفو بينهم 6 موريتانيين، وسوري.
وقال الخبير الموريتاني في شؤون الإرهاب في منطقة الساحل، إسلام ولد صالحي، في تصريح لـ«فرانس برس»: إن «أياً من أفراد المجموعة المعفو عنهم لم يشارك بشكل مباشر في عمليات إرهابية».
وأكد الخبير أن السجناء مدانون بـ«الانتماء إلى مجموعة إرهابية أو الترويج للإرهاب، وأشهرهم التقي ولد يوسف الذي سلمته النيجر إلى موريتانيا في عام 2010».
وأوضح الخبير أن «التقي ولد يوسف كان قد شارك، من خلال تقديم الدعم اللوجستي، في عملية كان يفترض أن تستهدف سفارة دولة أجنبية في نواكشوط عام 2007 قبل أن يفر إلى مالي ومن ثم إلى النيجر حيث تم توقيفه».

الرئيس الموريتاني
محمد ولد الغزواني
موريتانيا
آخر الأخبار
قتلى في تحطم طائرة شحن باليونان
عربي ودولي
قتلى في تحطم طائرة شحن باليونان
اليوم 08:53
جندي مغربي يرش الماء من خرطوم على حريق غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش
عربي ودولي
السلطات المغربية ترسل مزيداً من التعزيزات لمكافحة الحرائق
اليوم 08:36
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا.. إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب موجة الحر
اليوم 08:23
شرطة أبوظبي⁩ ترجو توخي الحذر بسبب ⁧الأجواء الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع في بناية بالمصفح
اليوم 08:04
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©