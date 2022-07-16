«النهضة».. أبرز المستفيدين من الإرهاب في تونس

أحمد عاطف (القاهرة)

رغم ما تعيشه تونس من ظروف سياسية متسارعة تتعلق بمجريات الأحداث حول الحوار الوطني والاستفتاء الدستوري المزمع إجراؤه في الـ 25 من الشهر الحالي، إلا أن محاولات إرهابية طفت على السطح خلال الأيام القليلة الماضية، كان أحدثها كشف الأجهزة الأمنية خلية إرهابية ناشطة بولاية صفاقس وإحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مؤسسة مالية.

وكان الأمن التونسي قد كشف عن مخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد بهدف إلى إثارة الفوضى داخل البلاد، متورطة فيه أطراف داخلية وخارجية، في حادثة لم تكن الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس التونسي للحكم لكنها الأخطر حسب مراقبين نظراً إلى توقيتها إذ يفصل التونسيين فترة زمنية قليلة عن الاستفتاء على الدستور الجديد.

ويظل السؤال المتكرر حول الأطراف المستفيدة أو التي تقف خلف تلك المحاولات الإرهابية في هذه الفترة الحساسة، حيث قال المحلل العسكري التونسي فيصل الشريف، إن تحرك بعض المجموعات الإرهابية في هذا التوقيت بالذات يعود أساساً إلى اعتقادهم بأن الظروف السياسية غير مستقرة والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأضاف الشريف لـ«الاتحاد» أن المعلومات المتاحة أن الظروف الطبيعية بالمناطق الجبلية التي تأوي الإرهابيين دفعت المجموعات المساندة لهم بالدفع نحو رفع الطوق عنهم، ولفت انتباه القوات المسلحة نحو المدن والمناطق الآهلة بالسكان، مشيراً إلى أن الجماعات الإرهابية تدرس الوضع السياسي والاقتصادي جيداً، وتريد إحداث الفوضى لإفشال المشروع السياسي لقيس سعيد، وهي تظن أن القوات الأمن في حالة تراخ مما يسهل لها التحرك.

وأشار المحلل العسكري التونسي إلى أن حركات «الإسلام السياسي» وفي رأسهم «النهضة» الإخوانية التي طالت المحاكمات العديد من قياداتها، المستفيدة الأبرز من العمليات الإرهابية بهدف إرباك المشهد السياسي وتعقيده.

وكانت النيابة العامة في تونس قد أحالت نجل راشد الغنوشي رئيس الحركة وزعيم «الإخوان» إلى التحقيق بتهم تتعلق بجرائم تبيض وغسيل أموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواءً داخل تونس أو خارجها.

وفي السياق ذاته، أشار الخبير الأمني التونسي عبدالقادر ساكري إلى أن المستفيد الأكبر من تلك التحركات الإرهابية هي حركة «النهضة»، مشدداً على أن الأدلة التي بحوزة الأجهزة الأمنية تشير إلى عمليات منظمة وفي توقيتات حرجة.

وقال ساكري لـ«الاتحاد»، إن الهدف الأول للجماعات الإرهابية هي تخويف النظام والإيحاء بأن المضي قدماً بالإصلاحات سيؤدي إلى عمليات إرهابية مكثفة ضد قوات الأمن والمدنيين، في محاولة منهم لإعادة تموضع الأوضاع التي انتهت لجماعات «الإسلام السياسي».

وكانت الداخلية التونسية قد أوقفت خلال الفترة الماضية أفراد خلية نسائية يشتبه بانضمامها لتنظيم إرهابي، إثر تدخل قوات الأمن لفض شجار بالزجاجات الحارقة بأحد أحياء الضاحية الشمالية للعاصمة.