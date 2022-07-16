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تركيا: لن نكون مخيماً للاجئين أو حرس حدود لأي دولة
حي للاجئين في تركيا
17 يوليو 2022 00:22

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السبت، إن تركيا لن تكون مخيما للاجئين، أو حرس حدود لأي دولة، ولن تتحمل بأي وجه من الوجوه الالتزامات الدولية للدول الأخرى.
جاء ذلك في رد خطي من المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلجيتش، على سؤال يتعلق بمزاعم تناقلتها وسائل إعلام بريطانية عن وزيرة الخارجية ليز تراس، التي أشارت إلى أنها ستطلب من تركيا توقيع اتفاقية مماثلة للاتفاق مع رواندا حول استقبال اللاجئين على أراضيها، حال فازت برئاسة الحكومة البريطانية المقبلة.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن بيلجيتش القول "نأمل أن تكون تلك المزاعم، التي تناقلتها الصحافة عن تراس، لا أساس لها".
وأضاف المتحدث "ليس واردا بالنسبة لتركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ 8 سنوات، أن تتحمل عبئا أكبر بناء على طلب دول أخرى، أو تتخذ نهجا يتعارض مع الأنظمة الدولية المتعلقة بحق اللجوء".
وأردف المتحدث قائلا "تركيا لن تكون مخيما للاجئين أو حرس حدود لأي دولة، ولن تتحمل بأي وجه من الوجوه الالتزامات الدولية للدول الأخرى".
واستطرد بيلجيتش "ندعو جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤولية الهجرة بشكل متساو".
في أبريل الماضي، كشفت الحكومة البريطانية عن خطة لترحيل طالبي اللجوء من أراضيها إلى رواندا، وفق اتفاقية هجرة وقعها الجانبان.
وتنص الاتفاقية على منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم.

المصدر: د ب أ
تركيا
اللاجئون
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