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واشنطن تنهي مساعدات «مراقبة عملية السلام» في جنوب السودان
نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية
17 يوليو 2022 01:50

واشنطن (وكالات) 

أعلنت الولايات المتحدة أنها قررت إنهاء المساعدات التي تقدمها لآليات مراقبة عملية السلام في جنوب السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان مساء أمس الأول، إن «الولايات المتحدة تأسف على إخفاق القادة في جنوب السودان في تنفيذ تعهداتهم بإحلال السلام، وبناء على ذلك قررت إنهاء المساعدات التي تقدمها لآليات مراقبة عملية السلام ابتداء من الـ15 من يوليو الجاري».
وأضاف برايس أنه «بسبب عدم إحراز تقدم مستمر من جانب قادة جنوب السودان وبعد مشاورات مع الكونجرس الأميركي، فإن الولايات المتحدة قررت إنهاء الدعم المقدم للجنة المشتركة للمراقبة والتقييم ولآلية المراقبة والتحقق الخاصة بوقف إطلاق النار وتجهيزات الانتقال الأمني».
وتابع أن «قادة جنوب السودان لم يستفيدوا بالكامل من دعم آليات المراقبة تلك ولم يظهروا الرغبة السياسية في تنفيذ إصلاحات مهمة».

جنوب السودان
أميركا
وزارة الخارجية الأميركية
نيد برايس
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