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الأمم المتحدة: آلاف المتضررين جراء الأمطار الغزيرة في السودان
أرشيفية
17 يوليو 2022 01:51

أسماء الحسيني (الخرطوم)

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوشا» عن تضرر 6250 شخصاً من الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولايات كسلا، والنيل الأبيض، وجنوب كردفان، وذلك منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان، في تصريح صادر عنه أمس، أن المأوى الطارئ وإمدادات الإغاثة غير الغذائية والمساعدات الغذائية هي الاحتياجات ذات الأولوية للأسر المتضررة في كسلا بشرق السودان.
وذكر البيان أن مجموعة التنسيق بين القطاعات في المنطقة اجتمعت قبل يومين، واتفقت مع القطاعات على إجراء التسجيل والتحقق مع الأشخاص المتضررين، وتوفير الاستجابة الطارئة.

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