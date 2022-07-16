الإمارات: دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في هايتي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها كافة جهود تحقيق السلام والاستقرار في هايتي، مرحبةً بتجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل، جاء ذلك بينما تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يطالب بوقف تقديم الأسلحة للعصابات في هايتي.

وفي تغريدة نشرها الحساب الرسمي للبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بنيويورك على «تويتر»، رحبت الإمارات بتجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، مؤكدةً دعمها الكامل للمكتب وجهوده في مساعدة هايتي لتحقيق السلام والاستقرار.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء أمس الأول، قراراً أعدته الولايات المتحدة والمكسيك يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى منع نقل أسلحة خفيفة إلى العصابات المنتشرة في هايتي، لكن من دون الذهاب إلى حد فرض حظر، خلافاً لما طالبت به الصين بشدة خلال هذا الأسبوع. ويدعو النص «الدول الأعضاء إلى حظر نقل أسلحة خفيفة وذات عيار صغير وذخيرة إلى جهات غير حكومية تشارك في عنف العصابات أو الأنشطة الإجرامية أو انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي، أو تدعمها». واعتبرت الصين التي دعت إلى فرض حظر على الأسلحة الصغيرة في هايتي أن هذا القرار يشكل إنذاراً للعصابات. وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بعد التصويت: إن عقوبات فردية يمكن أن تُفرض في غضون 90 يوماً بموجب القرار ضد قادة هذه العصابات. وأضاف أن النص «كان يمكن أن يكون أفضل، لكنه «خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».