العراق.. مطالبات للقوى السياسية بحسم المناصب السيادية

هدى جاسم (بغداد)

مع انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان العراقي وبدء الفصل التشريعي الجديد، أمس، تجددت المطالبات بالإسراع في حسم المناصب السيادية واختيار رئيس للعراق وتشكيل حكومة جديدة، وسط دعوات للقوى السياسية لتحمل مسؤولياتها وحسم المناقشات فيما بينها للمضي بالاختيار.

هذا ما أكده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عندما دعا القوى السياسية إلى حسم الحوارات للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي، في بيان: «أدعو الإخوة والأخوات رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمُّل المسؤولية وحسم الحوارات للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية».

وأضاف: «ذلك سيسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة، عملاً بأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس في تحديد موعد جلسة الانتخاب، وإكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة».

واعتبر الخبير القانوني العراقي علي التميمي، أن المدة الدستورية قد تغيرت بتأخر عملية انتخاب رئيس الجمهورية حيث إن المادة 72 من الدستور العراقي تقول: «يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب، ونحن نعلم أنه لم يتم انتخاب رئيس جديد، وتم افتتاح باب الترشيح مرة أخرى، والآن لدينا مرشحون تمت المصادقة عليهم يصل عددهم إلى أكثر من 25».

وأشار التميمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن «الجلسة القادمة للبرلمان التي ستعقد في الـ20 من الشهر الحالي ستكون بداية الثلاثين يوم لانتخاب رئيس الجمهورية، ووفق نص المادة 72 الوارد في الدستور، فسنكون أمام جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بثلثي أعضاء المجلس».

وأشار التميمي إلى أنه «في حال لم يحصل أي من المرشحين المتقدمين على الأغلبية المطلوبة بعد التصويت، نكون أمام جولة ثانية وتنحصر بمرشحين اثنين وهما أعلى فائزين في الجولة الأولى ومن يحصل منهما على أعلى الأصوات هو رئيس الجمهورية، ويتم المصادقة عليه بحضور رئيس المحكمة الاتحادية، وكل هذا وفق المادة 70 و71 و72 من الدستور العراقي».

بالمقابل، دعا «الإطار التنسيقي»، مجلس النواب العراقي للانعقاد خلال هذا الأسبوع وانتخاب رئيس للجمهورية.

وذكر بيان للإطار، أن «الإطار» أقر انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة وفق الآليات التي وضعها لذلك.

ووفقاً للبيان، فقد دعا «الإطار التنسيقي» رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لغرض إكمال الاستحقاقات الدستورية.

وجدد دعوة الأطراف الكردية إلى تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية أو آلية اختياره، قبل عقد جلسة البرلمان من أجل الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة والمباشرة بتنفيذ خطوات البناء والإعمار والخدمات وغيرها.