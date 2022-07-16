ضربات إسرائيلية على غزة

تل أبيب (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات على مواقع لحركة «حماس» في غزة ألحقت بحسب مصادر فلسطينية أضراراً دون أن تؤدي إلى سقوط ضحايا، وذلك رداً على إطلاق 4 صواريخ من القطاع باتجّاه إسرائيل.

وأطلقت صفارات الإنذار ليل الجمعة السبت في مدينة عسقلان وبلدات أخرى في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة للتحذير من إطلاق صواريخ.

وقال الجيش، في بيان، إن «الدرع الصاروخية اعترضت أحد الصواريخ» موضحاً أن ثلاثة منها سقطت في مناطق مفتوحة.

ورداً على الصواريخ، شن الجيش الإسرائيلي فجر أمس، سلسلة ضربات على مواقع لحركة «حماس» في القطاع.