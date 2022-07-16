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خطف قسيسين في شمال نيجيريا
كنيسة في نيجيريا
17 يوليو 2022 00:11

قالت كنيسة محلية إن اثنين من القساوسة الكاثوليك النيجيريين خُطفا في ولاية كادونا بشمال نيجيريا، بعد أسبوعين تقريبا من خطف قس آخر من كنيسة بالولاية ذاتها.
وقال يادين جارو أسقف الكنيسة إن الأبوين جون مارك تشيتنوم ودوناتوس كليوباس خُطفا لدى وصولهما إلى بلدة لير في مهمة للكنيسة الكاثوليكية.
ولم يتضح حتى الآن من يقف وراء عملية الخطف.
وقالت الكنيسة إن القس الآخر خُطف في ولاية كادونا هذا الشهر بينما كان مصلون ينتظرونه لإقامة قداس في الصباح.
تنتشر العصابات المسلحة في أنحاء شمال غرب نيجيريا حيث تقوم بالسرقة أو الخطف من أجل الحصول على فدية.

المصدر: رويترز
خطف
نيجيريا
قطاع طرق
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