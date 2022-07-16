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ثلاث وفيات و309 إصابات بـ«الكوليرا» في العراق
أرشيفية
17 يوليو 2022 01:50

بغداد (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا إلى 309 حالات مع تسجيل ثلاث وفيات جراء المرض في مختلف محافظات البلاد.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنها سجلت أمس، 52 إصابة جديدة في محافظة كركوك، ليرتفع إجمالي الإصابات بالكوليرا في العراق إلى 309 حالات. كما سجلت حالة وفاة واحدة جديدة في المحافظة نفسها ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ثلاث حالات. وتواجه الوزارة تحدي انتشار الكوليرا في العراق بحملات دعائية توعوية للوقاية من المرض عبر الاهتمام بالنظافة الشخصية إلى جانب دعوة الدوائر الحكومية المختصة للاعتناء بجودة المياه المجهزة للمنازل.

الكوليرا
وباء الكوليرا
العراق
وزارة الصحة العراقية
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