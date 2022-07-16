الأحد 17 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
اليمن.. مقتل وإصابة 17 جندياً بانتهاكات حوثية
أرشيفية
17 يوليو 2022 01:50

عدن (الاتحاد)

ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية 188 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومين في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وتوزّعت الخروقات، بين 49 خرقاً في محور «حيس» جنوب الحديدة، و46 خرقاً في غرب محافظة حجة، و31 خرقاً في جبهات محور تعز، و26 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و25 خرقاً في محور «البرح» غرب تعز، و4 خروقات شمال وغرب محافظة صعدة، و4 خروقات شرق «حزم الجوف»، وثلاثة خروقات في محور الضالع.
وفي مقدّمة الخروقات، محاولتا تسلل نفذتهما مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية في جبهة «الأقروض» بمحور تعز وأفشلها الجيش.
وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 8 جنود يمنيين وإصابة 9 آخرين في مواقع متفرّقة، إضافة إلى قيام الميليشيات الحوثية بعمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات ونشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات، مستغلّة التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار.

ميليشيات الحوثي
اليمن
الحديدة
مأرب
صعدة
تعز
الجيش اليمني
آخر الأخبار
قتلى في تحطم طائرة شحن باليونان
عربي ودولي
قتلى في تحطم طائرة شحن باليونان
اليوم 08:53
جندي مغربي يرش الماء من خرطوم على حريق غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش
عربي ودولي
السلطات المغربية ترسل مزيداً من التعزيزات لمكافحة الحرائق
اليوم 08:36
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا.. إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب موجة الحر
اليوم 08:23
شرطة أبوظبي⁩ ترجو توخي الحذر بسبب ⁧الأجواء الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع في بناية بالمصفح
اليوم 08:04
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©