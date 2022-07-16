اليمن.. مقتل وإصابة 17 جندياً بانتهاكات حوثية

عدن (الاتحاد)

ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية 188 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومين في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وتوزّعت الخروقات، بين 49 خرقاً في محور «حيس» جنوب الحديدة، و46 خرقاً في غرب محافظة حجة، و31 خرقاً في جبهات محور تعز، و26 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و25 خرقاً في محور «البرح» غرب تعز، و4 خروقات شمال وغرب محافظة صعدة، و4 خروقات شرق «حزم الجوف»، وثلاثة خروقات في محور الضالع.

وفي مقدّمة الخروقات، محاولتا تسلل نفذتهما مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية في جبهة «الأقروض» بمحور تعز وأفشلها الجيش.

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 8 جنود يمنيين وإصابة 9 آخرين في مواقع متفرّقة، إضافة إلى قيام الميليشيات الحوثية بعمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات ونشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات، مستغلّة التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار.