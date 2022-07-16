اندلاع حرائق غابات في جزيرة كريت اليونانية

أدت الرياح الشديدة في اندلاع حريق غابات في جزيرة كريت اليونانية، بعدما أعلنت فرق الإطفاء إخماده في وقت سابق اليوم السبت فيما اندلع حريق آخر بالقرب من مدينة "هيراكليون".

واندلع الحريق مرة أخرى بالقرب من بلدة "أجيوس فاسيليوس"، في مدينة "ريثيمنو" بجزيرة كريت، حيث قامت السلطات بإخلاء العديد من المنازل، بحسب تقارير إعلامية.

خلال فترة النهار، نشر 132 من رجال مكافحة الحرائق و40 سيارة إطفاء، فضلا عن إرسال مروحيات للمساعدة في إطفاء الحريق.

كما اندلع حريق آخر بالقرب من مدينة "هيراكليون" الساحلية، عاصمة جزيرة كريت.

وحذرت الحكومة، في وقت سابق اليوم، من "مخاطر مرتفعة للغاية لاندلاع حرائق غابات" في خمس مناطق بالبلاد.

وفرض المستوى الرابع من مستويات التحذير الخمسة، على منطقة "أتيكا" في العاصمة أثينا وكذلك جزر وابية وكريت وخيوس وساموس وغيرها.

وناشدت السلطات اليونانية السكان عدم التعامل مع الحرائق خارج المنازل تحت أي ظرف.

المصدر: د ب أ