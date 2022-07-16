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الهند: في طريقنا لأن نصبح أسرع اقتصاد نموا في العالم
أوراق نقدية من العملة الهندية
16 يوليو 2022 23:17

توقع بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي)، اليوم السبت، أن يظل اقتصاد بلاده في طريقه ليصبح الاقتصاد الأسرع نموا في العالم.
وقال البنك، في نشرة، إن هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من جديد ونمو الزراعة رفع التوقعات بأن الطلب في الريف سوف يلحق قريبا بالإنفاق في المدن ويعزز الانتعاش.
وأضاف أنه إذا استمر اعتدال أسعار السلع الأساسية، الذي شهدته الأسواق في الأسابيع الأخيرة جنبا إلى جنب مع تخفيف ضغوط سلسلة التوريد، فإن الفترة الأسوأ في الارتفاع الأخير في التضخم سوف تنتهي.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الهند ظل فوق سبعة في المئة.
وقال البنك "هناك بعض الأدلة الآن على أن ضغوط سلسلة التوريد بلغت ذروتها على الصعيد العالمي وفي الهند. وبالتالي، فإن المصدر الرئيسي لضغوط التضخم التصاعدية ربما ينحسر".

المصدر: رويترز
الهند
اقتصاد
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