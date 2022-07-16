أرمينيا وأذربيجان تعقدان أول مباحثات منذ اشتباك 2020

عقد وزيرا الخارجية الأرميني والأذربيجاني، اليوم السبت، محادثات ثنائية مباشرة هي الأولى بينهما منذ الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في عام 2020 بين البلدين للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ.

تشكل المحادثات، التي جرت في العاصمة الجورجية تبيليسي، استكمالاً لاتفاق بين البلدين الواقعين في منطقة القوقاز تم التوصل إليه بوساطة الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي "للدفع قدماً بالمحادثات" حول إبرام اتفاقية سلام.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان، إن الدبلوماسيين "ناقشا مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بتطبيع العلاقات بين البلدين".

وشدد وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، خلال اللقاء "على أهمية الحل السياسي للنزاع في قره باغ من أجل بناء سلام دائم في المنطقة".

عُقد اللقاء بين وزير الخارجية الأرميني ونظيره الأذربيجاني جيحون بيرموف على خلفية اتّهامات متبادلة بين وزيري الدفاع في البلدين حمّل فيها كل منهما الطرف الآخر مسؤولية إطلاق النار عبر الحدود ليل الجمعة إلى السبت.

بعد اشتباكات أولى في التسعينيات من القرن الماضي، تواجهت أرمينيا وأذربيجان في خريف عام 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الجبلية.

وأسفرت المواجهات الأخيرة عن مقتل حوالي 6500 شخص، وانتهت بهدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية.

في إطار اتفاق الهدنة، نشرت روسيا قوة لحفظ السلام قوامها نحو ألفي عسكري مكلفين مراقبة التقيّد بالهدنة.

المصدر: رويترز