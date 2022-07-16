روسيا تكثف عملياتها في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها أمرت قواتها في أوكرانيا بتكثيف عملياتها.

وأعلنت الوزارة، في بيان على موقعها على «الإنترنت»، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أمر الوحدات العسكرية بتكثيف عملياتها لمنع توجيه ضربات إلى شرق أوكرانيا.

وأضافت أن شويجو «أعطى التعليمات اللازمة لزيادة تحركات المجموعات في جميع مناطق العمليات من أجل استبعاد احتمال قيام كييف بشن ضربات صاروخية ومدفعية في دونباس ومناطق أخرى».

وقالت الوزارة، إن شويجو أصدر الأمر بعد الاستماع في مركز للقيادة إلى تقارير من جنرالات يقودون مجموعات قيادة "الجنوب" و"الوسط" للقوات الروسية التي تنفذ عمليات في أوكرانيا، بالإضافة إلى قادة آخرين.في أوكرانيا، قال أوليج سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف، إن الصواريخ أصابت بلدة "تشوهيف" التابعة للمنطقة الواقعة بشمال شرق البلاد.

وجنوباً، قال فالنتين ريزنيشنكو حاكم إقليم دنيبروبتروفسك، إن أكثر من 50 صاروخا من طراز "غراد" سقطت على مدينة نيكوبول المطلة على نهر دنيبرو.

المصدر: وكالات