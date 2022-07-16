"النقد الدولي" سيبحث مسألة الديون مع حكومة سريلانكا الجديدة

أكد صندوق النقد الدولي أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الديون مع سريلانكا سوف تمضي "بسرعة للغاية"، حالما يتم تنصيب الحكومة الجديدة في البلاد.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جيورجيفا، في مقابلة تلفزيونية اليوم السبت، في ختام اجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، إن محادثات الصندوق مع سريلانكا يجب أن تشهد تقدما سريعا عندما يتولى وزير مالية جديد زمام الأمور، حيث إن فريق الصندوق أجرى بالفعل الكثير من المفاوضات الفنية. وقالت جيورجيفا "بالطبع، نحن قلقون للغاية بشأن شعب سريلانكا ونأمل أن تكون هناك حكمة مع تنصيب حكومة ذات سلطة لإخراج البلاد من هذه الأزمة".

وأدى رئيس الوزراء رانيل ويكرميسينغه اليمين ليتولى الرئاسة بالإنابة بعد مغادرة الرئيس غوتابايا راجاباكسا وإعلان استقالته إثر احتجاجات سببتها أزمة اقتصادية.

المصدر: د ب أ