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«جازبروم» تريد استعادة توربين ضروري لتصدير الغاز
منشأة لضخ الغاز في ألمانيا
16 يوليو 2022 17:13

طلبت شركة الطاقة الروسية «جازبروم» من شركة «سيمنز إنرجي» الألمانية للطاقة إعادة التوربين الخاص بخط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1».
وأعلنت «جازبروم»، عبر حسابها على تطبيق «تلغرام» اليوم السبت، أنه «في 15 يوليو، اتصلت جازبروم رسمياً بشركة سيمنز وطلبت منها تقديم المستندات التي تسمح، مع مراعاة قواعد العقوبات الحالية في كندا والاتحاد الأوروبي، باستخدام توربين الغاز لمحطة الضغط بورتوفايا الضرورية لنورد ستريم 1، ليتم تصديره إلى روسيا».
وأضافت الشركة أنها تنتظر، في الوقت نفسه، أن تفي «سيمنز إنرجي» بتنفيذ عقدها الخاص بصيانة وإصلاح توربين الغاز، الذي يتوقف عليه استمرار تشغيل خط «نورد ستريم 1». 
وخفضت جازبروم منذ يونيو الماضي إمدادات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في بحر البلطيق، بسبب توقف توربين «سيمنز إنرجي» الذي كانت تجري صيانته في كندا. ورفضت كندا، في البداية، إعادة التوربين إلى روسيا. لكنها قررت بعد ذلك تسليمه إلى ألمانيا.
وتوقف خط «نورد ستريم 1» منذ الاثنين الماضي عن إمداد الغاز إلى ألمانيا بسبب أعمال الصيانة. ومن المتوقع أن تستمر أعمال الصيانة حتى 21 يوليو الجاري.

المصدر: د ب أ
الغاز
تصدير الغاز
ألمانيا
توربينات الغاز
جازبروم
غازبروم
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