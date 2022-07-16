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الصين تغلق مدناً بعد زيادة الإصابات بكورونا
أحد مراكز اختبارات كورونا في الصين
16 يوليو 2022 16:58

أعلنت الصين، اليوم السبت، تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكوفيد-19 منذ مايو الماضي، مع فرض إغلاقات في بعض المدن.
وأعلنت الصين أنها سجّلت، اليوم، 450 إصابة محلية، غداة تسجيلها 432 إصابة. وغالبية الإصابات من دون عوارض.
وأدى ارتفاع الإصابات إلى فرض قيود جديدة هذا الأسبوع في أنحاء عدة في البلاد.
وأعلنت سلطات مدينة بيهاي، الواقعة ضمن نطاق إقليم قوانغشي، اليوم السبت، فرض إغلاقات ضمن منطقتين يتخطى عدد سكانهما 800 ألف شخص.
وجاء في مذكرة أعلنت فيها الحكومة فرض القيود «حالياً، أوضاع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في مدينة بيهاي حادة ومعقدة، ومخاطر التفشي الخفي في المجتمع مرتفعة نسبياً».
وأمرت سلطات لانتشو، عاصمة إقليم قانسو الواقع في شمال غرب البلاد، سكانها البالغ عددها 4,4 مليون نسمة بملازمة منازلهم اعتباراً من الأربعاء، كما فُرض الجمعة إغلاق في منطقة تقع ضمن نطاق إقليم آنهوي.
وهذا الأسبوع، أعلنت مدينة ووغانغ، التي تعد مركزاً لصناعات الصلب والواقعة في إقليم خنان بوسط البلاد، فرض إغلاق لمدة ثلاثة أيام بعد تسجيل إصابة واحدة بكوفيد-19.

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