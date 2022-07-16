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مجموعة العشرين تتوصل إلى توافق بشأن قضايا عالمية
اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية في مجموعة العشرين
16 يوليو 2022 16:49

توصل وزراء مالية مجموعة العشرين إلى ما وصفه أحدهم «بتوافق قوي» بشأن قضايا من بينها الأمن الغذائي العالمي، في اجتماع استمر يومين في إندونيسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.
وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية: إن المجموعة وافقت على ضرورة التصدي لقضية الأمن الغذائي الآخذة في التأزم.
وحث محافظ البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجيو، اليوم السبت، الدول الأعضاء على الاستمرار في التركيز على أهدافها الرامية إلى إنعاش الاقتصاد العالمي.
وعملت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في صف واحد في بداية جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن تصدر وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني، بياناً لرئيس الاجتماع يلخص ما جرى خلال المحادثات. 

المصدر: رويترز
مجموعة العشرين
إندونيسيا
اتفاق
الأمن الغذائي
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