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القوات العراقية تعتقل 26 من «داعش» في 3 محافظات
القوات العراقية تعتقل 26 من «داعش» في 3 محافظات
16 يوليو 2022 16:04

أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم السبت، أن قوات بجهاز الأمن الوطني العراقي تمكنت من اعتقال 26 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات منفصلة بمحافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين.
وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن قوات جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار تمكنت من اعتقال 12 إرهابياً متورطين بعمليات استهداف للقوات الأمنية والمدنيين، فيما تمكنت قوات الجهاز من اعتقال شبكة إرهابية مكونة من 7 عناصر من داعش يقدمون الدعم اللوجستي لعصابات داعش في مناطق متفرقة من المحافظة. 

 وذكر البيان أن قوات جهاز الأمن الوطني تمكنت من اعتقال 7 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق جنوبي محافظة صلاح الدين بعد متابعة تحركاتهم والأماكن التي ينشطون فيها ليتمَّ اعتقالهم واحداً تلو الآخر، وتمت إحالة الإرهابيين جميعاً إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية العادلة بحقهم.

المصدر: د ب أ
العراق
داعش
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